Германия обвинила Россию в усилении экономического шпионажа

Германия обвинила российскую разведку в том, что она все более активно охотится за секретами немецких компаний. Как сообщают Грани.ру со ссылкой на "Коммерсант", в ежегодном докладе Федерального бюро по защите конституции назначение экс-премьера Михаила Фрадкова главой СВР объясняется намерением России активизировать экономический шпионаж.

"При Фрадкове, который раньше занимал ведущие позиции в руководстве экономическим блоком РФ, СВР может усилить свою экономическую разведку, - говорится в докладе. - Это же подтверждают слова президента Путина при введении Фрадкова в должность".

С призывом к личному составу СВР поддержать отечественные компании на зарубежных рынках Владимир Путин выступал еще до назначения господина Фрадкова шефом разведки — впервые эта установка была обнародована в июле прошлого года.

Особое внимание, констатирует контрразведка, российские спецслужбы в 2007 году уделяли экономическим вопросам, особенно возможным планам руководства ЕС по "ограничению зависимости от поставок российских природных ресурсов".

В докладе германской контрразведки, который в Берлине представил шеф бюро Хайнц Фромм, деятельности российских спецслужб отведено одно из центральных мест. Если деятельность остальных разведок описывается по региональному принципу, то российские спецслужбы удостоились отдельной главы.

Как отмечается в докладе, в 2007 году российские агенты больше всего интересовались политическими вопросами: ФРГ полгода была председателем Евросоюза, а потому именно через Берлин российская разведка добывала информацию о процессах внутри ЕС и, в частности, в связи с принятием Лиссабонского соглашения.