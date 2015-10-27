Родители погибшего в Сирии 19-летнего контрактника из РФ отказались верить в самоубийство сына

Корреспонденты поговорили с Александром и Светланой Костенко у них дома. По их словам, Вадим Костенко звонил недавно, казался очень жизнерадостным. Его мать сказала, что никогда не поверит в версию самоубийства. Каждый день родители говорили с ним по телефону, последний раз он звонил в прошедшую субботу.

Александр Костенко рассказал, что им сообщили о причине самоубийства - ей послужила проблема с девушкой. «Он бы никогда такого не сделал. Я хорошо знаю своего сына», - сказал он.

Читайте такжеМинобороны РФ показало три новых авиаудара по Сирии (видео)

В самоубийство отказались поверить также и младшая сестра контрактника Катя и его тетя Анна Мусиенко. По их словам, Вадим Костенко собирался жениться на своей девушке.

Командир части, где служил Вадим Костенко, уведомил родителей о похоронах, которые пройдут в среду.

Как сообщал УНИАН, 27 октября блогер Руслан Левиев опубликовал расследование активистов группы Conflict Intelligence Team. Они проверяли сообщение о гибели российского контрактника в Сирии. Позже информацию о смерти контрактника подтвердил один из его близких родственников.

Читайте такжеСегодня во Франции пройдут переговоры по Сирии без участия союзников Асада

Позже информацию о смерти контрактника подтвердили в Минобороны. Там сообщили, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством. В ведомстве считают, что у него были проблемы с девушкой. Бывший сослуживец Костенко, который общался с "Дождем" на условиях анонимности, выразил сомнение, что это действительно могло послужить причиной. «Это не тот человек, который бы мог это сделать», - считает он.

Отметим, накануне разведка Минобороны Украины сообщила, что из Сирии в Севастополь были доставлены тела 26 погибших военнослужащих из состава 810 отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Береговых войск Черноморского флота.

По ее данным, в связи с невозможностью российского командования обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия пребывания, отмечаются массовые случаи инфекционных заболеваний личного состава ВС РФ на территории Сирии.