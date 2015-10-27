ЕС будет убеждать беженцев ожидать в Греции оплаченных перелетов, а не идти пешком

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию европейских чиновников, передает Европейская правда.

"Идея в том, чтобы убедить сирийского отцы, что лучше остаться в Греции со своей семьей, пока они не могут быть переселены", - сказал один чиновник ЕС, отмечая трудности, c которыми десятки тысяч людей сталкиваются на Балканах.

Бесплатные рейсы в безопасные страны было бы гораздо лучше, чем неопределенный поход на север, добавил чиновник.

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Управление ООН по делам беженцев, работающее с ЕС и странами, не входящими в ЕС, в регионе сформулировали воскресенье план, который подчеркнул необходимость незамедлительного принятия мер для сохранения жизней, хотя остаются вопросы относительно того, как быстро будут доступны ресурсы и как скоро соседние правительства начнут сотрудничать.

"Меры, согласованные вчера должны применяться немедленно и полностью. Мы уже фиксировали несколько случаев переохлаждения среди людей, ожидающих в холода... есть риск трагедий из-за погоды", - сказал пресс-секретарь УВКБ.

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Ранее УНИАН сообщал, что саммит ЕС по итогам экстренного заседания в Брюсселе принял очередной план по борьбе с миграционным кризисом - на этот раз с потоками беженцев, которые прибывают в сообщество через Балканы.

План действий содержит 17 пунктов. Прежде всего, саммит договорился, что страны будут постоянно обмениваться информацией о состоянии на местах и координировать действия друг с другом. Кроме того, лидеры договорились увеличить возможности предоставления временного убежища, еды, медицинской помощи, воды и улучшения санитарных условий для всех нуждающихся".