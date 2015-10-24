В Кремле заявили, что победить ИГИЛ без наземной операции невозможно
Песков подчеркнул, что единственной страной, которая может осуществить наземную наступательную операцию против террористов, является Сирия.
Невозможно добиться победы над международной террористической организацией "Исламское государство" без успешной наземной операции, которую проводит армия Башара Асада.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе Hard Talk британской вещательной корпорации BBC, передает ТАСС.
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"Наша цель состоит в том, чтобы укрепить позиции легитимной сирийской армии, потому что другого пути не существует. Давайте не забудем о том - и я полагаю, что со мной согласятся все военные эксперты, что мы можем месяцами и годами осуществлять бомбардировки позиций террористов, мы можем иметь сколько угодно беспилотников, летающих вокруг Сирии, или мы можем продолжать свои воздушные операции, но это не принесет существенных результатов без наземной операции. И единственной державой, которая может осуществить эту наземную наступательную операцию против террористов, является Сирия", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Как сообщал УНИН, сирийское бюро по наблюдению за правами человека, работающего в Великобритании, заявило со ссылкой на свои источники на местах, что в результате воздушных ударов авиации России в Сирии убито не менее 446 человек, и более трети из них – гражданские.
По данным, наведенным руководителем бюро Рами Абдель-Рахманом, среди 151 убитого мирного жителя было 38 детей и 35 женщин.