На выборах в польский парламент могут пройти семь партий - СМИ

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Millward Brown по заказу телеканала TVN, сообщает Польское радио.

Правящая ныне партия Гражданская платформа взамен может рассчитывать на 20% голосов избирателей.

В целом, по результатам опроса в парламент войдут семь партий.

Кроме ПиС и Платформы в Сейм имеют шансы попасть Объединенные левые силы (9% голосов), Современная (8%), Кукиз15 и КОРВиН (по 6% голосов), а также Польская крестьянская партия (5% поддержки).

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В парламент не войдет партия Разом - ее поддерживает только 1% опрошенных.

Напомним, голосование на парламентских выборах в Польше пройдет уже в это воскресенье. В 22.00 по киевскому времени станут известны первые данные экзит-полов. Предварительные результаты выборов ЦИК обнародует в понедельник, а окончательные - вероятно, во вторник.

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Ранее УНИАН сообщал, что на прошедших в воскресенье, 18 октября, в Швейцарии парламентских выборах побеждает правая Швейцарская народная партия (ШНП, UDC).