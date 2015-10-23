На выборах в польский парламент могут пройти семь партий - СМИ
Оппозиционная партия Право и Справедливость (лидер Ярослав Качиньский) в канун голосования на парламентских выборах в Польше остается лидером гонки и может рассчитывать на 32% голосов избирателей.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Millward Brown по заказу телеканала TVN, сообщает Польское радио.
Правящая ныне партия Гражданская платформа взамен может рассчитывать на 20% голосов избирателей.
В целом, по результатам опроса в парламент войдут семь партий.
Кроме ПиС и Платформы в Сейм имеют шансы попасть Объединенные левые силы (9% голосов), Современная (8%), Кукиз15 и КОРВиН (по 6% голосов), а также Польская крестьянская партия (5% поддержки).
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В парламент не войдет партия Разом - ее поддерживает только 1% опрошенных.
Напомним, голосование на парламентских выборах в Польше пройдет уже в это воскресенье. В 22.00 по киевскому времени станут известны первые данные экзит-полов. Предварительные результаты выборов ЦИК обнародует в понедельник, а окончательные - вероятно, во вторник.
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Ранее УНИАН сообщал, что на прошедших в воскресенье, 18 октября, в Швейцарии парламентских выборах побеждает правая Швейцарская народная партия (ШНП, UDC).