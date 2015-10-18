На выборах в парламент Швейцарии побеждает партия, выступающая за ограничение иммиграции

Об этом свидетельствует промежуточные итоги голосования, передает Новое время.

По прогнозам газеты Tribune de Genev, ШНП, которая в прошлом парламенте имела наибольшее количество депутатов, может получить еще на 10 мест больше.

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Если на прошлых выборах, в 2011 году, за правую ШНП было отдано 26,6% голосов, то теперь она может набрать порядка 30%.

Такой результат партии, по мнению местных политологов, объясняется миграционным кризисом в Европе и том, что она выступает за ограничение иммиграции.

Окончательные итоги выборов в Национальный совет, состоящий из 200 депутатов, станут известны в воскресенье около полуночи.

Ранее УНИАН сообщал, что на первых с введения мер жесткой экономии парламентских выборах в Португалии лидирует правящая правоцентристская коалиция. Оппозиционная Социалистическая партия Португалии, судя по опросам, заметно отстала от победителей гонки.