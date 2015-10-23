Ураган у берегов Мексики ставит рекорды по скорости ветра - до 400 километров в час

Об этом сообщает в пятницу национальная метеорологическая служба латиноамериканской страны.

Пока "Патрисия" еще не коснулась территории Мексики, находясь примерно в 250 километрах от порта Мансанильо, однако стихия продвигается в сторону суши со скоростью 19 километров в час, сообщает РИА Новости.

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Перед угрозой урагана президент Мексики Энрике Пенья Ньето провел срочное совещание, чтобы наметить неотложные меры для защиты населения. "Это будет самый сильный ураган, который за последние 50 лет ударял по тихоокеанскому побережью", — заявил Пенья Ньето на совещании.

Глава Мексики назначил министров, ответственных за ситуацию с преодолением возможных катастрофических последствий "Патрисии" в трех штатах, которые могут сильнее всего пострадать — Колиме, Халиско и Наярите.

По словам главы национальной комиссии по водным ресурсам Мексики Роберто Рамиреса де ла Парра, власти ожидают удара урагана во второй половине дня в пятницу в районе штата Халиско.

"Ураган пятой категории может уносить машины, целые дома, незакрепленные с помощью железобетонных конструкций, людей с улиц", — сказал де ла Парра.

Между тем мексиканская авиакомпания Interjet в пятницу объявила об отмене ряда рейсов, которые проходили над территориями, которые могут подвергнуться удару "Патрисии", для обеспечения безопасности пассажиров.