На Мексику надвигается разрушительный ураган "Патрисия"

Об этом сообщили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами, передает Би-би-си.

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Вчера эксперты повысили уровень его опасность до категории 5 по шкале Саффира-Симпсона - наиболее разрушительной.

Скорость ветра внутри урагана достигает 260 км/ч. Эпицентр урагана находится примерно в 320 км к юго-западу от прибрежного города Мансанильо.

Как ожидается, "Патрисия" достигнет берегов Мексики в пятницу днем или вечером.

В качестве мер предосторожности власти страны закрыли школы в нескольких штатах, а также частично закрыли порты.