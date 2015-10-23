На Мексику надвигается разрушительный ураган "Патрисия"
08:33, 23 октября 2015Мир
600 0
"Потенциально катастрофический" ураган "Патрисия" движется к побережью Мексики.
REUTERS
Об этом сообщили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами, передает Би-би-си.
Читайте такжеУраган "Хоакин" унес три жизни в Южной Каролине
Вчера эксперты повысили уровень его опасность до категории 5 по шкале Саффира-Симпсона - наиболее разрушительной.
Скорость ветра внутри урагана достигает 260 км/ч. Эпицентр урагана находится примерно в 320 км к юго-западу от прибрежного города Мансанильо.
Как ожидается, "Патрисия" достигнет берегов Мексики в пятницу днем или вечером.
В качестве мер предосторожности власти страны закрыли школы в нескольких штатах, а также частично закрыли порты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter