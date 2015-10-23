Сирийский министр заявил, что самый тяжелый этап войны уже пройден и скоро отношение к САР изменится

Об этом сообщает SANA.

Он отметил, что на следующем этапе позиции многих стран изменятся по отношению к САР. Министр подчеркнул, что страна двигается вперед и в политическом пути, и в борьбе с терроризмом, потому что «Сирия не может выполнить политические решения до того, как уничтожит террористов и достигнет стабильности во всех сирийских землях».

Зоуби также добавил, что ни одна страна не имеет права навязывать свое превосходство Сирии или силой заставлять ее изменить конституцию и политическую систему.

Читайте такжеРоссийские СМИ сообщают об уничтожении 45 боевиков ИГИЛ в сирийской Хаме

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства". Россия поддерживает действующие власти Сирии во главе с президентом Асадом.

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлены на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы, выступающие против режима Асада.

Россия отказалась присоединиться к возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в борьбе против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).