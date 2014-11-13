Американские истребители совершат полеты над Эстонией

Два американских истребителя F-16 в четверг и пятницу совершат полеты над Эстонией, чтобы ознакомиться с воздушным пространством страны, сообщили BNS из генштаба Сил обороны, передает издание Postimees.

В течение двух дней американские истребители в сотрудничестве с эстонскими авиадиспетчерами проведут полеты в восточной части Харьюского уезда и в западной части Ляэне-Вирумаа, особое внимание будет обращено на возможность отработки приемов пилотажа близ центрального полигона Сил обороны в Тапа.

Совершат истребители и бреющие полеты, которые состоятся на высоте не ниже 152 метров, то есть 500 футов, предпочтительно вдали от населенных пунктов.

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"Aмериканские союзники на современной военной технике вносят вклад в защиту воздушного пространства Эстонии. Нашим вкладом являются хорошие услуги авиабазы, мощные радары и квалифицированная работа опытных диспетчеров. Результатом станет высокий уровень эстонско-американского профессионального взаимодействия," - заявил начальник авиабазы Эмари Рауно Сирк.

Истребители входят в 555-ю американскую истребительную эскадрилью, дислоцированную на базе Авиано (Aviano) в Италии.

Во время пребывания в Эстонии самолеты будут дислоцированы на авиабазе Эмари.