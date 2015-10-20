СМИ: В Москве может открыться представительство Сирийского Курдистана

По замыслам курдов, это могло бы укрепить сотрудничество между Москвой и курдской автономией на севере Сирии, передает "КоммерсантЪ".

По информации издания, в настоящий момент стороны занимаются урегулированием формальностей. Знакомый с ситуацией представитель курдской стороны рассказал, что реализовать этот замысел раньше не удавалось "из-за некоторых технических проблем", при этом, заверил он, "никаких препятствий с российской стороны не было".

Читайте такжеПланы России в Сирии выходят за рамки борьбы с терроризмом - Bloomberg

Завтра прибывшие в Москву представители ее руководства планируют обсудить этот вопрос в МИД РФ.

Между тем турецкий дипломатический источник предупредил: у Анкары, с которой у Москвы и так жесткие противоречия по Сирии, открытие офиса курдской автономии в РФ вызовет жесткую реакцию.

Ранее Турция предупредила США и Россию, что не допустит курдских территориальных захватов со стороны силового крыла курдской оппозиции (PYD) рядом с ее границей в северо-западной Сирии.