Турция, опасаясь поддержки курдов в Сирии со стороны США и РФ, предупредила о последствиях

Об этом заявили два высокопоставленных чиновника, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

"Это ясно для нас, и с этим не стоит шутить", - сказал один из чиновников относительно возможности сирийских курдских бойцов пересечь Евфрат, чтобы расширить контроль вдоль турецкой границы с Курдистаном на Средиземное побережье.

Турция опасается роста амбиций курдских бойцов, которые опираются на поддержку курдского политического крыла, относительно расширения своих юго-восточных территорий. Вашингтон поддержал курдских бойцов как эффективную силу в борьбе с "Исламским государством".

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"Курды становятся ближе как с Соединенными Штатами, так и с Россией в последнее время. Мы считаем их террористической группой, и мы хотим, чтобы все страны рассмотрели последствия их сотрудничества", - сказал один из турецких чиновников.

Турция подозревает, что Россия, которая начала воздушные удары в Сирии две недели назад, также оказывала поддержку курдам.

"При поддержке России курдская оппозиция пытается захватить территории к западу от Евфрата. Мы никогда этого не примем", - сказал чиновник.

По его словам, Турция подняла этот вопрос на заседаниях высокого уровня с США, Европейским Союзом и Россией.

Вчера УНИАН сообщал, что "Сирийская свободная армия", которая воюет против режима президента Башара Асада, и курды заключили союз для совместной борьбы с "Исламским государством".