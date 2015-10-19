Власти "страны-бензоколонки" назвали Украину "тупым придатком для производства сельхозпродукции"

Глава администрации президента России Сергей Иванов выступил с резкой критикой экспортной политики Украины, допустив при этом ряд некорректных высказываний.

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Украина из аграрно-технологической страны превращается в тупой ─ извините за грубое слово, но другого не нахожу ─ придаток для производства сельхозпродукции", - заявил он.

Кроме того, согласно заявлению Иванова "Украина вышла на первое место по экспорту подсолнечных семечек".

Вместе с тем, чиновник не скрывает тесной привязки экономики самой России к мировым ценам на энергоносители, в частности нефть и газ.

"Главная причина замедления темпов развития российской экономики ─ не санкции, а снижение мировых цен на нефть и газ. Да, это вновь показало нашу сильную зависимость от углеводородов", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, аналитики Bloomberg прогнозируют, что падение цен на нефть до $22,50 за баррель вызовет крах российской финансовой системы.