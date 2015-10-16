В Беларуси правительство сложило полномочия перед переизбранным на пятый срок Лукашенко

17:03, 16 октября 2015
Мир
673 0

Правительство Беларуси приняло решение о сложении полномочий перед вновь избранным президентом.

REUTERS

Как передает Газета.ру, такое решение содержится в постановлении Совмина №870 «В соответствии со статьей 106 Конституции Республики Беларусь, статьей 9 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь» сложить полномочия правительства Республики Беларусь перед вновь избранным президентом».

Читайте такжеПорошенко поздравил Лукашенко с пятой победой на выборах президента Беларуси

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее Центризбирком Беларуси утвердил окончательные результаты выборов президента республики, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter