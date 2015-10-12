Путин считает победу Лукашенко свидетельством "высокого политического авторитета"

Владимир Путин отправил Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с победой на президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Читайте такжеПутин: Задача России в Сирии состоит в "стабилизации законной власти" - BBC

Владимир Путин заявил, что "убедительная победа Александра Лукашенко на выборах свидетельствует о высоком политическом авторитете и доверии со стороны населения", а также об активной поддержке проводимого курса на дальнейшее социально-экономическое развитие страны.

Президент России также уверен, что государственная деятельность Александра Лукашенко будет способствовать развитию российско-белорусского стратегического партнёрства, наращиванию сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и других структур.

Как сообщалось, ранее ЦИК Беларуси обнародовала результаты, согласно которым Лукашенко получил 83,5% голосов избирателей на президентских выборах.