Россия сообщила об ударах по нескольким целям в Сирии

Как утверждает Конашенков, авианалеты были успешными и позволили уничтожить несколько объектов экстремистского движения "Исламское государство", сообщает Русская служба ВВС.

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"В 13 километрах от Алеппо удару с воздуха подверглись ремонтные мастерские, где проводились работы по восстановлению бронированной техники и установке на автомобили высокой проходимости минометов, крупнокалиберных пулеметов, а также зенитных установок ЗУ-23", - заявил представитель минобороны РФ.

Также, по словам Конашенкова, нанесены удары в провинциях Хама и Латакия - в частности, в окрестностях города Дейр-эз-Зор.

Независимого подтверждения этой информации нет.

Представители ряда стран Запада и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, критикуя действия Кремля в Сирии, не раз уже заявляли, что вмешательство России в сирийский конфликт приведет лишь к его эскалации.