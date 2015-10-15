Иран отправил в Сирию до 2 тысяч своих бойцов

Тегеран отправил войска в северные и центральные районы Сирии, где они присоединились к бойцам ливанской группировки "Хезболла", которая является союзником Ирана, сообщает "Голос Америки". Цель отправки – проведение совместных операций при воздушной поддержке российской авиации, которая уже две недели ведет кампанию против сил, сражающихся с сирийской армией, поддерживающей режим Башара Асада.

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В регионе полагают, что Иран мог отправить в Сирию до 2 тыс. военнослужащих из Корпуса стражей Исламской революции.

Иран поддерживал Башара Асада с самого начала гражданской войны в Сирии, которая идет уже 4 года, однако до сих пор он воздерживался от решительных действий. Однако на этой неделе появились снимки, на которых командир иранского элитного подразделения "Кудс" генерал Касем Сулеймани обращается к бойцам в районе Латакии.

Тем временем российский президент Владимир Путин осудил позицию США по сирийскому вопросу, назвав ее "неконструктивной", после того, как Вашингтон отказался принять участие в двусторонних переговорах на высшем уровне по координации вооруженных действий в Сирии.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как США и Россия завершили третий раунд переговоров на более низком уровне о правилах поведения в воздушном пространстве Сирии, где обе страны проводят военно-воздушные кампании.