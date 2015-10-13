Иран направил в Сирию сотни солдат в обмен на российские системы ПВО С-300 - Маккейн

Об этом заявил американский сенатор-республиканец Джон Маккейн.

"Только за последние несколько недель иранский режим, по сообщениям, направил сотни солдат в качестве вспомогательных сил в Сирию для поддержки вместе с Россией убийственного режима Асада. В ближайшее время Иран собирается заполучить передовые российские системы ПВО С-300", - сказал он.

Помимо этого, Маккейн обвинил Тегеран в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН за испытания новой баллистической ракеты дальнего радиуса действия.

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"И, вероятно, самое тревожное: в Иране по сфабрикованному обвинению в шпионаже на закрытом суде без доказательств был признан виновным в совершении преступления американский журналист Джейсон Резаян - один из четырех задержанных в Иране американцев", - добавил сенатор.

Глава комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил вновь отметил, что администрация президента США Барака Обамы "преуменьшает" иранскую угрозу.

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"Меньше месяца прошло с той поры, как Администрация заключила ядерную сделку с Ираном, и, несмотря на заверения президента Обамы, госсекретаря Джона Керри и других в том, что эти соглашения повлекут смягчение радикальной линии правительства страны и усилят позиции оппозиции, а также позволят улучшить отношения между нашими нациями, происходит обратное", - сказал он, пояснив, что правящий режим в Иране, по его мнению, в последние недели лишь "усилил зловредное поведение".