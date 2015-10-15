Авиация России ударила по 32 объектам ИГИЛ: уничтожен комплекс "Оса"

Об этом сообщает РИА «Новости».

«В течение суток самолеты российской авиагруппы продолжили нанесение ударов по инфраструктуре террористической группировки ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике. С авиабазы «Хмеймим» выполнено 33 боевых вылета по 32 объектам террористов в провинциях Идлиб, Хама, Дамаск, Алеппо и Дэйр-Эз-Зор», - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Военный заявил, что интенсивность полетов несколько снизилась, так как сирийские вооруженные силы начали наступление.

Кроме того, при ударе российской авиации уничтожен комплекс «Оса», захваченный ИГ.