Авиация России ударила по 32 объектам ИГИЛ: уничтожен комплекс "Оса"
14:49, 15 октября 2015Война
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Российская авиагруппа в Сирии нанесла удары по 32 объектам «Исламского государства».
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости».
«В течение суток самолеты российской авиагруппы продолжили нанесение ударов по инфраструктуре террористической группировки ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике. С авиабазы «Хмеймим» выполнено 33 боевых вылета по 32 объектам террористов в провинциях Идлиб, Хама, Дамаск, Алеппо и Дэйр-Эз-Зор», - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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Военный заявил, что интенсивность полетов несколько снизилась, так как сирийские вооруженные силы начали наступление.
Кроме того, при ударе российской авиации уничтожен комплекс «Оса», захваченный ИГ.
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