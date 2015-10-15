Путин назвал позицию США по Сирии слабой

Об этом РИА «Новости».

«Считаю, что эта позиция является неконструктивной, и в основе слабости американской позиции в данном случае, видимо, лежит отсутствие какой-либо повестки дня по этому вопросу, видимо, просто не о чем говорить», - заявил Путин.

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Президент подчеркнул, что не понимает, почему США критикуют Россию за военную операцию, «если отказываются от прямого диалога по важнейшему направлению, такому как политическое урегулирование».

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Барак Обама заявил, что поддержкой Дамаска президент России Владимир Путин демонстрирует плохое руководство, несмотря на утверждения Кремля о том, что он помогает законному правительству бороться против исламистов.