В Таллинне прошло факельное шествие против бесконтрольной миграции

Европейский национальный фронт, Консервативная народная партия Эстонии и Партия народного единства вечером 14 октября проводили в Таллинне митинг с требованием восстановления охраняемой границы, сообщает Delfi.ee.

Читайте такжеЭстония намерена отгородиться от России стеной

После утреннего митинга у посольства Германии и дневного похода на Тоомпеа (часть Старого города), в 20:00 митингующие с факелами и песнями прошагали через площадь Вабадузе на Ратушную площадь и оттуда снова на Тоомпеа. С речью выступила председатель Партии народного единства Кристийна Оюланд, которая пообещала, что это мероприятие не останется последним.

В освещенном факелами шествии были слышны эстонские народные песни, такие как ”Оставайся свободным, эстонское море”, ”Моя любимая родина” и ”Заря”.