Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Председатель правительства награждается «за выдающиеся заслуги перед государством, большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации», говорится в тексте указа президента РФ от 14 сентября 2015 года.

Читайте такжеМедведев признал, что власти Кремля сознательно выбрали "путь санкций" Запада

Это первый российский орден, которым награжден Дмитрий Медведев, пишет Лента.ру. Он имеет ряд иностранных и конфессиональных наград.

Отмечается, что согласно статуту ордена, данная награда вручается за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Читайте такжеВласти России третий год подряд заморозят пенсионные накопления