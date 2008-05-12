На выборах в Сербии побеждает пропрезидентская коалиция

На парламентских выборах в Сербии, по предварительным данным, обнародованным Республиканской избирательной комиссией (РИК), коалиция "За европейскую Сербию - Борис Тадич" на досрочных парламентских выборах набирает 36,69 проц. (102 депутатских мандата), а Сербская радикальная партия - 28,57 проц. голосов (80 мандатов), передает ИТАР-ТАСС

Эти данные основываются на подсчете бюллетеней на третьей части избирательных участков. При этом, по оценке РИК, коалиция в составе Демократической партии Сербии и "Новой Сербии" получает 13,54 проц. (37 мандатов), а возглавляемая Социалистической партией Сербии коалиция - 9,14 проц. (25 мандатов).

За Либерально-демократическую партию проголосовали 4,64 проц. (13 мандатов). Далее следуют Венгерская коалиция - 1,24 проц (3 мандата) и партия Боснийский список за европейский Санджак (3 мандата). Остальные 15 партий и коалиций, участвовавшие в выборах, по предварительным данным РИК, не набрали необходимого минимума голосов и не проходят в Народную скупщину (всего - 250 мест).