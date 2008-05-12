На выборах в Сербии побеждает пропрезидентская коалиция
09:26, 12 мая 2008Мир
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Обработана треть бюллетеней
|Борис Тадич. Фото Reuters
Эти данные основываются на подсчете бюллетеней на третьей части избирательных участков. При этом, по оценке РИК, коалиция в составе Демократической партии Сербии и "Новой Сербии" получает 13,54 проц. (37 мандатов), а возглавляемая Социалистической партией Сербии коалиция - 9,14 проц. (25 мандатов).
За Либерально-демократическую партию проголосовали 4,64 проц. (13 мандатов). Далее следуют Венгерская коалиция - 1,24 проц (3 мандата) и партия Боснийский список за европейский Санджак (3 мандата). Остальные 15 партий и коалиций, участвовавшие в выборах, по предварительным данным РИК, не набрали необходимого минимума голосов и не проходят в Народную скупщину (всего - 250 мест).
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