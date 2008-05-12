Обнародованы экзит-полы на парламентских выборах в Сербии

Блок "За европейскую Сербию", сформированный вокруг Демократической партии президента страны Бориса Тадича, лидирует на парламентских выборах в Сербии с результатом 39%, свидетельствуют данные опросов на выходе с избирательных участков, сообщает РИА "Новости".

За демократами следует Сербская радикальная партия с предварительным результатом 28,6% голосов. Таким образом, опровергаются предвыборные социологические прогнозы, предрекавшие победу с небольшим перевесом этой пророссийской политической силе.

Остальные участники выборов набирают значительно меньшее число голосов.