Страны-инициаторы трибунала по MH-17 ищут ему альтернативу - посол Нидерландов в РФ

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Нидерландов в РФ Рон ван Дартел.

"Россия очень четко заявила о своей позиции с помощью вето. Это конец усилий по учреждению трибунала, и теперь мы ищем альтернативы ему", — сказал дипломат.

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По словам ван Дартела, сейчас эти варианты обсуждаются между странами, входящими в международную следственную группу.

Среди таких альтернатив посол назвал расследование в рамках Международного уголовного суда (МУС), а также проведение межгосударственного суда стран международной следственной группы. Он подчеркнул, что на данный момент "безусловного приоритета" среди этих вариантов нет, так как обсуждение пока продолжается.

Напомним, Совет безопасности ООН 29 июля рассмотрел инициативу указанных 5 стран об учреждении международного трибунала для привлечения к ответственности лиц, виновных в крушении малайзийского "Боинга". Россия заблокировала проект резолюции, представленный от лица группы стран, проводящих расследование авиакатастрофы.