С начала августа Россия уничтожила более 700 тонн санкционных продуктов

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РФ.

"На 27 сентября задержано 676 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, которая к настоящему времени вся уничтожена", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что задержано 318 тонн пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 62 тонны.

Ранее УНИАН сообщал, что оценки решения властей об уничтожении запрещенных к ввозу продуктов у тех, кто о нем знает, распределились примерно поровну: 42% считают, что их следует ликвидировать, 38% придерживаются противоположного мнения.