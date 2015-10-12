Скандальный российский депутат Милонов предложил Лаврову запретить геям приезжать в РФ

Соответствующее обращение направлено главе российского МИДа Сергею Лаврову, пишут «Известия».

Таким образом Милонов собирается бороться с изученным им законопроектом представителя палаты представителей американского Конгресса, в котором предлагается закрыть въезд в США людям, которые ответственны за притеснения гомосексуалистов.

«Сомневаться в том, что наши заокеанские партнеры не выполнят своего намерения, не приходится. И этот шаг, без преувеличения, станет для России открытым вызовом - разрушение государственности и единства страны всегда начинается именно с уничтожения культурной памяти и исторических традиций народа», - прокомментировал депутат предложение одного из 435 конгрессменов.

По словам Милонова, американские полтики собираются совершить «атаку на основы традиций нашей страны».

Глава синодального отдела РПЦ по взаимодействую церкви и общества Всеволод Чаплин согласен с Милоновым и удивляется, почему предложение не прозвучало раньше.

Читайте такжеСкандальный российский депутат Милонов заявил, что готов поехать добровольцем на Донбасс

По его словам, отрицающие право на защиту «юности от пропаганды» люди не должны присутствовать в стране.

Как сообщал УНИАН, ранее Милонов заявил о создании организации по продвижению семейных ценностей в Европе. В августе депутат обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой создать патриотический орден для детей с обязательным вступлением.

Читайте такжеСкандальный депутат хочет возглавлять регион в РФ, чтобы ввести "полицию нравов" и очистить его от геев

На прошлой неделе Милонов предложил Эльвире Набиуллиной изменить дизайн рубля из-за «герба другого государства сомнительной легитимности».