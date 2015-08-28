Милонов хочет сделать из российской молодежи "доброделов" и попросил создать патриотический орден
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов обратился с предложением о создании патриотической организации для детей к премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Об этом пишет газета "Известия".
Вступление в организацию с названием «Доброделы» или «Союз святого Георгия» будет обязательным для российских детей после детского сада.
Члены всероссийской организации должны будут заниматься общественными работами, а также посещать патриотические кружки и лекции по истории России. Символами детско-юношеской структуры станут изображение Георгия Победоносца и георгиевские ленты.
«Именно молодежь, как правило, находится в перекрестье идеологического оружия, становится жертвой разлагающей западной пропаганды», - подчеркивает депутат.
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По его мнению, в рядах «Доброделов» должны оказаться абсолютно все дети России вне зависимости от социального положения.
«Выхолощенное безнравственное, пускай и качественное образование не гарантирует воспитания человека как патриота и личности», - говорит Милонов и добавляет, что участие государства в духовном и нравственном формировании человека должно быть ощутимо.
Милонов также напомнил, что советские пионерская и комсомольские организации - не первые в стране детские сообщества, еще до революции в России существовало скаутское движение.
Как сообщал УНИАН, ранее его коллега "по цеху" депутат Госдумы Елена Мизулина предложила прокуратуре РФ проверить школьные тетради.