Милонов хочет сделать из российской молодежи "доброделов" и попросил создать патриотический орден

Об этом пишет газета "Известия".

Вступление в организацию с названием «Доброделы» или «Союз святого Георгия» будет обязательным для российских детей после детского сада.

Члены всероссийской организации должны будут заниматься общественными работами, а также посещать патриотические кружки и лекции по истории России. Символами детско-юношеской структуры станут изображение Георгия Победоносца и георгиевские ленты.

«Именно молодежь, как правило, находится в перекрестье идеологического оружия, становится жертвой разлагающей западной пропаганды», - подчеркивает депутат.

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По его мнению, в рядах «Доброделов» должны оказаться абсолютно все дети России вне зависимости от социального положения.

«Выхолощенное безнравственное, пускай и качественное образование не гарантирует воспитания человека как патриота и личности», - говорит Милонов и добавляет, что участие государства в духовном и нравственном формировании человека должно быть ощутимо.

Милонов также напомнил, что советские пионерская и комсомольские организации - не первые в стране детские сообщества, еще до революции в России существовало скаутское движение.

Как сообщал УНИАН, ранее его коллега "по цеху" депутат Госдумы Елена Мизулина предложила прокуратуре РФ проверить школьные тетради.