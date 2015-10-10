Минобороны РФ опубликовало видео бомбардировок пунктов управления "Исламского государства"
Министерство обороны России опубликовало новые видео авиаударов по позициям ИГ в Сирии.
Видеоролики размещены на официальном канале ведомства в YouTube.
В сети появилось четыре видеозаписи. В частности, опубликовано видео нанесения авиаудара бомбардировщиками Су-34 по пунктам управления боевиков ИГ в провинции Ракка и Алеппо, видео удара по инженерным сооружениям бетонобойной бомбой БЕТАБ-500.
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Российские самолеты за сутки совершили 64 боевых вылета по 55 объектам ИГ в Сирии , были уничтожили 29 лагерей террористов.
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Как сообщал УНИАН, РФ продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.