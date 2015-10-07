ЕС начал в Средиземном море операцию по перехвату лодок с мигрантами

Евросоюз начал новую операцию на юге Средиземного моря, чтобы перехватывать лодки с нелегальными мигрантами.

Как сообщает Радио Свобода, в рамках этой операции военные корабли имеют право разыскивать, захватывать и разворачивать подозрительные суда.

К этому времени Евросоюз фокусировался на наблюдательных и спасательных операциях.

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В среду, 7 октября, во время выступления в Европарламенте президент Франции Франсуа Олланд заявил о «конце Европы», если члены ЕС не останутся едиными в решении вопроса беженцев и европейской валюты. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что преодолеть эти проблемы Евросоюз может только сообща.

С начала этого года границу с ЕС пересекли более 130 тысяч мигрантов и беженцев, выходцев с Ближнего Востока и Северной Африки. Многие из них в Европу прибыли уже с территории Турции.