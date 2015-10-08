Катастрофа Boeing 777: Эксперты Bellingcat установили причастных к транспортировке "Бука"

В нем объединены данные, собранные группой в течение года после крушения самолета «Малазийских авиалиний» под Донецком, передает "Дождь" со ссылкой на доклад Bellingcat.

В докладе Bellingcat говорится, что 17 июля 2014 года установка «Бук» была перевезена на грузовике из Донецка в Снежное, а затем своим ходом отправилась к югу от Снежного. Оттуда, говорится в докладе, около 16:20 по местному времени была запущена ракета, сбившая самолет «Малайзийских авиалиний».

Авторы доклада уверяют, что замеченный в районе Снежного «Бук» — российского происхождения. Согласно выводам Bellingcat, комплекс, многочисленные фотографии которого были сделаны на территории Украины, находился до этого в составе 53-й зенитно-ракетной бригады, которая дислоцируется недалеко от Курска.

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В докладе установка условно именуется «Бук 3х2» — по надписи на правом борту. По данным Bellingcat, похожая на «Бук 3х2» машина была в составе военного конвоя, следовавшего из Курска в Миллерово (Ростовская область) в июне 2014 года.

В качестве доказательств идентичности «Бука» замеченного в районе Снежного 17 июля 2014 года и установки этого же типа, сфотографированной на территории России в июне, приводятся несколько фотографий.

На снимках из России (справа) и Украины (слева), геолокацию которых удалось подтвердить Bellingcat, на «Буке 3х2» видны схожие погрузочные маркировки, сохранившиеся элементы номера и белая краска на щитке гусеницы в одних и тех же местах.

«В ходе изучения командой Bellingcat множества наблюдений «Буков» стало ясно, что резиновые щитки над гусеницами «Буков» со временем получают повреждения, и эти повреждения создают уникальный «отпечаток пальцев», который позволяет сопоставить «Буки» на разных фотографиях. В случае Бука «3х2» и фотографии «Бука» Paris Match в Донецке щитки гусениц были практически идентичны», - говорится в докладе.

В Bellingcat также утверждают, что им удалось установить личности четырех человек, которые могли вести машину, транспортировавшую Бук «3х2». Информацию, опубликованную на сайте экспертно-журналистской группы, а также еще неопубликованные данные Bellingcat передал Международной следственной группе, расследующей катастрофу MH17.

Отметим, что 13 октября Совет безопасности Нидерландов должен будет опубликовать доклад о технических причинах крушения «Боинга». Окончательный отчет Международная следственная группа покажет в конце 2015 года.