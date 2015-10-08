Столтенберг заявил о готовности НАТО развернуть Силы реагирования на Юге

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по завершении заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

«Наша работа по противостоянию гибридной войне продолжается и будет утверждена министрами иностранных дел на заседании в декабре», - сказал Столтенберг.

Эта работа, а также решение об усилении Сил реагирования НАТО, по его словам, является «четким сигналом всем гражданам стран-членов НАТО».

«НАТО будет вас защищать, НАТО – на месте, НАТО готово. Это не только о Востоке. Мы стоим перед угрозами по многим направлениям и в различных формах. Наше военное руководство подтвердило, что мы уже имеем все что нам нужно, чтобы развернуть Силы реагирования НАТО на Юге. У нас есть необходимые возможности и инфраструктура», - заверил Столтенберг.

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Он сообщил, что уже в ближайшие месяцы Альянс «рассмотрит свои потребности на южных границах». «В то же время наши военные будут тренироваться, чтобы увеличить свою готовность, гарантировать, что они могут работать вместе», - добавил генсек НАТО.

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Как известно, термин «гибридная война» появился для характеристики российской агрессии против Украины.