Столтенберг призывает Россию избегать эскалации напряженности в отношениях с НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН, сегодня в Брюсселе на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран - членов НАТО, которое пройдет 8 октября, генсек констатировал, что развертывание Россией значительных сил в Сирии «вызывает большое беспокойство».

«Российский боевой самолет нарушил воздушное пространство Турции. Это недопустимо», - заявил он.

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Столтенберг напомнил, что в связи с этим он в этот понедельник созвал специальное заседание Североатлантического совета. «Союзники по НАТО выразили решительную солидарность с Турцией. Они осудили нарушение Россией воздушного пространства НАТО. Я призываю Россию избегать эскалации напряженности с Альянсом. Россия должна деконфликтовать свои военные действия в Сирии», - сказал генсек Альянса.

Одновременно он выразил обеспокоенность и тем, что Россия «не имеет целью борьбу с Исламским государством, а вместо этого атакует сирийскую оппозицию и гражданское население». «На прошлой неделе в Нью-Йорке я обсудил ситуацию в Сирии с министром иностранных дел Лавровым. Я призываю Россию сыграть конструктивную роль и сотрудничать в борьбе с ИГ, и стремиться к политическому решению конфликта в Сирии путем переговоров», - подчеркнул Столтенберг.