Российские истребители приблизились к дронам США в воздушном пространстве Сирии

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Как отмечается, было зафиксировано три таких инцидента.

«В первый раз мы решили, что русским повезло. Но потом это случилось еще два раза», - сказал источник.

Между тем, по словам капитана ВМФ США Джеффа Дэвиса, американским дронам пришлось изменить маршрут следования, чтобы избежать угрозы столкновения.

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Ранее американские пилоты, которые участвуют в военной операции международной коалиции в Сирии, заявили, что в первый раз с начала военной кампании России ими был установлен визуальный контакт с российскими пилотами.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение телеканала CNN о том, что Россия готовит наземную операцию в Сирии. При этом он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия не будет участвовать в наземной операции в Сирии.