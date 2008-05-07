Завтра в Севастополь прибудет фрегат американских ВМС

Завтра в порт Севастополя, в соответствии с планом мероприятий военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на 2008 год, прибудет фрегат Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "Джон Л. Холл".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины, целью визита является поддержка дружеских отношений между флотами Украины и Соединенных Штатов Америки, обсуждение состояния и перспектив последующего двустороннего сотрудничества, обмен опытом в сфере оперативного взаимодействия, материально-технического обеспечения кораблей во время участия в международных операциях.

Как также отметили в пресс-центре, во время визита заместитель Чрезвычайного и Полномочного посла США в Украине Джеймс ДЕТТИТ, атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковник Дж.МОЛЛОЙ, военно-морской атташе при Посольстве США в Украине капитан 2 ранга М.СТЕКПУЛ, командир похода капитан 1 ранга Ч.ВОЛТЕР и командир корабля капитан 2 ранга А.БЕННЕТ, а также координатор Программы двустороннего сотрудничества отдела оборонного сотрудничества при Посольстве США в Украине К.О’БРАЙН встретятся с командующим ВМС Вооруженных Сил Украины вице-адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ.

Также во время посещения Севастополя американские военные моряки как представители страны, которая входила в состав антигитлеровской коалиции, примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 63-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Визит фрегата будет продолжаться до 12 мая.