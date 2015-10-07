Нуланд: США хотят, чтобы виновные в катастрофе МН17 были преданы суду

Об этом сообщила 6 октября 2015 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в германском Фонде Маршалла, штаб-квартира которого расположена в Вашингтоне, передает РБК-Украина.

"Мы рассчитываем, что Нидерланды обнародуют результаты расследования через неделю или десять дней. Мы уверены, что то, что сказал госсекретарь Керри через три дня после атаки подтвердится в плане того, кто ответственен за это (нападение) и за вооружения, которые были (при этом) задействованы".

США, продолжила Нуланд "хотят, чтобы эти люди были преданы суду, что чрезвычайно важно не только для Украины", но и "для международной системы".

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

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11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщила, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.

10-12 августа украинская делегация находится в Нидерландах, где происходит техническая реконструкция самолета "Боинг-777-200" и его катастрофы.