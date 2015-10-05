Сирийские ополченцы призвали страны региона создать альянс против России и Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, повстанческие группы, входящие в Свободную армию Сирии, одну из крупнейших сирийских повстанческих группировок, воюющих против режима президента Башара Асада, опубликовали письмо, в котором призвали страны региона объединиться, чтобы противостоять «российско-иранской оккупации».

В письме не указываются государства, которые должны принять участие в альянсе.

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Как сообщалось, 2 октября Турецкий МИД распространил совместное заявление правительств Франции, Германии, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании и США с призывом к России прекратить атаки на сирийскую оппозицию и сосредоточить свои усилия на борьбе с ИГИЛ.

Ранее Россия начала авиаудары якобы по позициям ИГИЛ в Сирии. Позже стало известно, что под бомбардировки попадают также подразделения повстанцев против режима Асада, которых поддерживает ЦРУ, и мирные жители. В свою очередь в Кремле заявили, что будут бороться с "целым рядом террористических группировок" на территории страны.