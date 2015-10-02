В РФ сообщения о бомбардировке позиций повстанцев в Сирии назвали "чушью"

Информация о том, что российские бомбардировки часто нацелены не на ИГИЛ, а на поддерживаемых США повстанцев против режима Башара Асада, - вброс. Так утверждает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его заявление цитируют "РИА Новости".

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"Эти псевдосенсации - полная чушь, не имеющая никакой фактической основы. Обращаю ваше внимание, что всплывающие сегодня информационные провокации - это заготовки, которые были состряпаны на скорую руку еще до начала операции", - утверждает господин Конашенков.

По его словам, Минобороны РФ дважды в день предоставляет общественности исчерпывающую информацию о действиях российской авиации в Сирии: "Причем не голословно, а с конкретными картами, фото- и видеоотчетами. И намерены продолжать эту работу в дальнейшем".

Как сообщалось, 2 октября Турецкий МИД распространил совместное заявление правительств Франции, Германии, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании и США с призывом к России прекратить атаки на сирийскую оппозицию и сосредоточить свои усилия на борьбе с ИГИЛ.

Ранее Россия начала авиаудары якобы по позициям ИГИЛ в Сирии. Позже стало известно, что под бомбардировки попадают также подразделения повстанцев против режима Асада, которых поддерживает ЦРУ, и мирные жители. В свою очередь в Кремле заявили, что будут бороться с "целым рядом террористических группировок" на территории страны.