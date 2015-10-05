Россия предлагает США провести прямые переговоры по Сирии между военными

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Но, с российской стороны, помимо чисто профилактической стороны дела было предложено и более содержательное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Мы также высказались в отношении необходимости в ближайшее время осуществить дополнительные прямые контакты между военными. Наши американские коллеги обещали на эти предложения дать быстрый ответ», - сказал Лавров.

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По его словам, в российском МИДе расценивают «все официальные и публичные заявления руководителей США и европейских стран» как подтверждение необходимости борьбы с боевиками ИГ и прочими террористическими группировками.

Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что РФ развернула в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», предназначенные для подавления авиационных радаров и противодействия беспилотникам.