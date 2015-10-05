Россия развернула в Сирии новейшие системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-4"

Это следует из видеозаписи, размещенной на сайте телерадиокомпании "Звезда", передает Lenta.ru.

В видеоролике, иллюстрирующем посадку на сирийский аэродром Хмеймим вернувшегося с боевого задания российского штурмовика Су-25, на заднем плане заметна (отметка 00:06 на видео) машина с характерным набором антенных устройств.

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Сравнение показывает, что с высокой степенью вероятности это машина мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы 1РЛ257 «Красуха-4».

Стоит отметить, что «Красухи» представляют собой широкодиапазонные станции помех и предназначены для подавления работы бортовых РЛС самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и самолетов ударной авиации, радаров беспилотных летательных аппаратов, а также РЛС спутников радиолокационной разведки.