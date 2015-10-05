Военное вмешательство России помешало США создать бесполетную зону над Сирией - Financial Times

Об этом заявили европейские дипломаты, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на британское издание Financial Times.

В частности, несколько недель назад после месяцев дипломатии чиновники были близки к соглашению о введении бесполетной зоны над Сирией.

Такой шаг, по словам военных и дипломатических источников, должен был помешать режиму Асада бомбить гражданское население на севере и юге Сирии.

Сделка базировалась на предложениях Иордании и Турции, выдвинутых ранее в этом году.

Читайте такжеСША готовятся к открытию нового фронта против ИГИЛ в Сирии – New York Times

Как считают дипломаты, именно такие планы и побудили Россию внезапно вмешаться в ситуацию в Сирии.

"Конечная причина всего происходящего из-за пристального внимания на Сирии и необходимости какого-то политического решения там - того, что мы думали, мы могли бы достичь путем введения бесполетной зоны", - заявил высокопоставленный европейский дипломат изданию.