Военное вмешательство России помешало США создать бесполетную зону над Сирией - Financial Times
Военное вмешательство России в Сирии помешало планам коалиции во главе с США создать бесполетную зону над страной.
Об этом заявили европейские дипломаты, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на британское издание Financial Times.
В частности, несколько недель назад после месяцев дипломатии чиновники были близки к соглашению о введении бесполетной зоны над Сирией.
Такой шаг, по словам военных и дипломатических источников, должен был помешать режиму Асада бомбить гражданское население на севере и юге Сирии.
Сделка базировалась на предложениях Иордании и Турции, выдвинутых ранее в этом году.
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Как считают дипломаты, именно такие планы и побудили Россию внезапно вмешаться в ситуацию в Сирии.
"Конечная причина всего происходящего из-за пристального внимания на Сирии и необходимости какого-то политического решения там - того, что мы думали, мы могли бы достичь путем введения бесполетной зоны", - заявил высокопоставленный европейский дипломат изданию.