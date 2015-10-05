На российском канале показали прогноз погоды для "удачных" бомбардировок в Сирии (видео)

Так, телеведущая утверждает, что Росиия выбрала удачное время для бомбардировок, поскольку октябрь в Сирии - благоприятный месяц для полетов авиации.

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Отмечается, что в Сирии в октябре только один раз наблюдались сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, а дожди бывают раз в 10 дней. Но они не помешают российским самолетам сбрасывать бомбы, отмечает ведущая прогноза погоды.

Ранее британский премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал российскую военную кампанию в Сирии "ужасной ошибкой". По словам британского премьера, российские ВВС в основном наносят удары по территории, находящейся под контролем не боевиков "Исламского государства", а умеренной оппозиции.

"Они поддерживают мясника Асада, что является ужасной ошибкой – для них и для всего мира. Это лишь увеличит нестабильность в регионе", - сказал Дэвид Кэмерон.

Москва настаивает, что все пораженные в Сирии цели имеют отношение к "Исламскому государству", и отрицает, что от действий российской авиации гибнут мирные жители.