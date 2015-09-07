Украина и Бельгия обсудили действия по привлечению к ответственности виновных в катастрофе "Боинга" MH17

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в рамках рабочего визита Климкина в Бельгию.

Стороны обсудили вопрос двустороннего украинско-бельгийского сотрудничества, в частности, вопрос введения со стороны ЕС безвизового режима для граждан Украины и сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Также речь шла о ситуации с безопасностью на востоке Украины и состоянии выполнения Минских договоренностей, освобождении летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова и других украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории РФ.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из ЗРК "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

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После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг"