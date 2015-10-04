В США из-за урагана объявлено чрезвычайное положение

"Хоакин" сейчас бушует у Багамских островов. Скорость ветра достигает 250 км\ч. По оценкам синоптиков, когда "Хоакин" приблизится к Южной Каролине, в штате к вечеру воскресенья может выпасть до 380 мм осадков, передает Би-би-си.

Читайте такжеК побережью Флориды приближается первый за 10 лет штормЧасть городов в Южной Каролине уже подтоплена. Улицы города Чарльстон, например, залиты водой из-за сильного дождя, который шёл большую часть недели. В историческом центре Чарльстона перекрыта часть улиц. Спасатели перегораживают некоторые из них мешками с песком, чтобы центр города не затопило полностью.

Чрезвычайное положение, объявленное президентом Бараком Обамой, позволит федеральному правительству оказать штату помощь в борьбе со стихией.

В четверг жертвой "Хоакина" стал грузовой корабль под названием El Faro ("Маяк"). Как сообщается, проплыв ураган насквозь, корабль исчез с радаров. Судно с 33 моряками на борту до сих пор ищут.