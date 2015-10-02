Беларусь опровергает свое участие в сирийской операции

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что что белорусские военные специалисты могут обслуживать самолеты сирийской армии, передает РИА "Новости".

"Госкомвоенпром никого официально, ни одного специалиста ни с одного предприятия не направлял (в Сирию - УНИАН)", - сказал Гурулев журналистам в пятницу в Минске.

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Он так же опроверг информацию о том, что Беларусь может поставлять в Сирию оружие и военную технику.

"Абсолютно нет. У нас все документы открыты, система экспортного контроля работает зрело и серьезно", - сказал руководитель Госкомвоенпрома.

Как сообщалось, 2 октября Турецкий МИД распространил совместное заявление правительств Франции, Германии, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании и США с призывом к России прекратить атаки на сирийскую оппозицию и сосредоточить свои усилия на борьбе с ИГИЛ.

Ранее Россия начала авиаудары якобы по позициям ИГИЛ в Сирии. Позже стало известно, что под бомбардировки попадают также подразделения повстанцев против режима Асада, которых поддерживает ЦРУ, и мирные жители. В свою очередь в Кремле заявили, что будут бороться с "целым рядом террористических группировок" на территории страны.