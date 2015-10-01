Лидер неудавшегося переворота в Буркина-Фасо передан властям - СМИ

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на зарубежные и местные СМИ.

По некоторым сообщениям, он сдался в столице страны Уагадугу, где власти вели с ним переговоры.

Ранее премьер-министр Якуб Исаак Зида сообщил, что правительство пообещало сохранить жизнь Дьендере, если он сдастся, передает Рейтер.

Как сообщалось, попытка переворота произошла 16 сентября. Президентская охрана арестовала исполняющего обязанности главы государства Мишеля Кафондо и членов правительства страны, в том числе премьер-министра.

Президент и правительство были арестованы прямо во время заседания кабинета министров. Однако вскоре путчисты начали отпускать политиков.

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Если бы переворот удался, он стал бы седьмым по счету в Буркина-Фасо с 1960 года, когда была провозглашена независимость страны от Франции.

Мятежный генерал Жильбер Дьендере считался соратником свергнутого осенью 2014 года Блэза Компаоре.

В последний год в Буркина-Фасо правят временный президент и временный кабинет министров.