В Пентагоне назвали демаршем бомбардировки РФ в Сирии и предложили обсудить вопрос о ненападении

Об этом заявил представитель оборонного ведомства США, передает РИА «Новости».

«Хотя мы приветствовали бы конструктивную роль России в этих усилиях (против ИГИЛ - УНИАН), сегодняшний демарш вряд ли похож на то, что она играет такую роль, и никоим образом не изменит наши операции. Это также лишь подчеркивает необходимость скорых дискуссий по существу относительно избежания конфликтов», - сказал он.

Читайте такжеПутин назвал причину войны в Сирии

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили сирийскую проблематику в свете решения российских властей по Сирии.

Читайте такжеВ РПЦ поддержали решение Путина, назвав бомбардировки России в Сирии "священной борьбой"

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по обращению президента РФ Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск, в то время, как коалиция во главе с США продолжают борьбу не только с ИГИЛ, но и с режимом Асада.