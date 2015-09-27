Берлускони назвал срежиссированный Кремлем "референдум" в Крыму "демократическим" - СМИ
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал срежиссированный Кремлем под дулами автоматов "референдум" в Крыму по отсоединению от Украины "демократическим".
Об этом он заявил на итальянском телевидении, сообщает Reuters.
Берлускони, который на протяжении долгого времени имеет тесные взаимоотношения с президентом России Владимиром Путиным, раскритиковал санкции Запада, введенные против России из-за ее дестабилизационной роли в Украине. Экс-премьер Италии заявил, что санкции приносят вред итальянским бизнесменам.
В то же время, "референдум" в Крыму, который был организован при поддержке военных РФ, Берлускони назвал "демократическим" и "действительным".
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"87% крымских граждан приняли участие в голосовании... 93% проголосовали за отделение от Украины, проголосовали за то, чтобы быть самостоятельной республикой, проголосовали, чтобы стать частью Российской Федерации", - считает Берлускони.
В этой связи он заявил, что Путин является политическим лидером "номер 1". "Вы должны видеть любовь, благодарность и дружелюбие, с которой Путина встречают в Крыму", - заявил бывший премьер Италии.
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Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины приняла решение запретить въезд в Украину Берлускони.
11 сентября бывший итальянский премьер прибыл в аннексированный Россией Крым с "частным визитом".
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Мировое сообщество не признает Крым в составе России.