Берлускони и Путин встретились в аннексированном Крыму у памятника сардинским солдатам

Как отмечает Радио Свобода, Берлускони приехал в Ялту, где планирует осмотреть достопримечательности и провести "ряд встреч".

Как сообщает РИА "Новости", итальянский политик приехал на полуостров с частным визитом.

Путин встретил Берлускони у мемориала, посвященного памяти погибших в Крымской войне солдат Сардинского королевства, неподалеку от горы Гасфорта.

Берлускони должен посетить Севастополь, а потом поехать в Москву и вернуться в Италию 13 сентября.

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Берлускони, который является близким другом Путина, раньше гостил у российского президента на его вилле на итальянском острове Сардиния, а в июне этого года Берлускони и Путин провели вместе выходные в Сибири на базе отдыха в республике Алтай, которая принадлежит энергетической компании "Газпром Нефть".