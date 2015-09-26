В Лондоне горит одна из крупнейших мечетей Западной Европы (видео)

70 пожарных борются с огромным пожаром, который вспыхнул в Лондоне в крупнейшей мечети Западной Европы. Десять пожарных машин были направлены для борьбы с огнем в мечети Байтуль-Футух, которая горит примерно с полудня, сообщает Daily Mail.

В результате пожара пострадал один человек - его доставили в больницу с подозрением на отравление дымом.

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Причины пожара пока не известны.

Мечеть Байтуль-Футух занимает площадь в 21 тыс. кв. метров и может вместить 10,5 тысяч человек. В момент пожара лишь несколько верующих были внутри и их быстро эвакуировали.

Как сообщал УНИАН, ранее при падении крана на самую большую мечеть Мекки погибли более 700 человек.